В тюменском Ишиме загорелась крыша ТЦ

В городе Ишим Тюменской области горит торговый центр. Огнем охвачена крыша по периметру здания. Площадь возгорания составляет почти пять тысяч квадратных метров, уточняет МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Огонь тушат 43 человека и 10 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.