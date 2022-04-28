Уголовное дело возбудили после аварии на Мытной улице

Уголовное дело завели в Москве после аварии на Мытной улице с участием машины каршеринга. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Накануне водитель арендованного автомобиля вылетел на тротуар и сбил человека, а после сразу скрылся. Водитель бросил машину на улице Лестева, а сам вместе с пассажиром прятался в одном из подъездов жилого дома на Городской улице. Там их и нашли полицейские.

От медицинского освидетельствования водитель отказался, он задержан. Пострадавший пешеход находится в больнице с множественными травмами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

