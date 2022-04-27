Один человек погиб, 10 пострадали в ДТП с автобусом под Иркутском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Нижнеилимском районе Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб", – рассказал он.

Пострадавшие, семеро из которых – дети, были госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в столичном районе Вешняки водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и врезался в здание электроподстанции. Авария произошла на аллее Первой Маевки, доме 2, строении 10. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье.