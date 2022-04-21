Один человек пострадал в ДТП на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Партизанской столкнулись два автомобиля. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, в результате аварии пострадал один человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Олимпийская деревня у дома 4/3 водитель сбил 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка диагностировали закрытый перелом голени. По данным ГИБДД, наезд совершил водитель, управлявший джипом черного цвета.

До этого машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие были доставлены в больницу, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.