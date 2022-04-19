Полицейские задержали подозреваемую в ДТП с подростком на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали автомобиль 22-летней жительницы Москвы, которая сбила 14-летнего подростка и скрылась с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что девушка управляла автомобилем BMW X6. Подозреваемая признала, что находилась за рулем в момент происшествия.

"По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследования по статье 12.27 КоАП РФ. Кроме того, в отношении водителя составлен административный материал по статье 20.25 "Уклонение от исполнения административного наказания", – говорится в сообщении.

ДТП произошло у дома 4/3 на улице Олимпийская деревня 19 апреля. По данным правоохранителей, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом голени.

