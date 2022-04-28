Названы возможные причины пожара на парковке на юге Москвы

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Причинами пожара на парковке на юге Москвы могли стать поджог или короткое замыкание электрооборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пожар произошел ночью 28 апреля возле дома № 9 на улице Кустанайской. В результате ЧП сгорело семь автомобилей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее припаркованный автомобиль загорелся во дворе жилого дома на улице Островитянова. Огонь быстро охватил одну машину и начал подбираться к соседним. Авто стояли на парковке практически вплотную друг к другу. Местные жители опасались, что начнут взрываться баки с бензином.

