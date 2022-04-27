Задержан водитель, сбивший пешехода на Мытной улице в Москве

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наезде на пешехода на Мытной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Водитель 1988 года рождения задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в момент инцидента в машине находился пассажир – молодой человек 1995 года рождения.

О ДТП с участием пешехода на Мытной улице ранее сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве рассказали, что водитель скрылся с места аварии и бросил машину в районе улицы Лестева.

Пострадавший в результате наезда пешеход остался жив. Его госпитализировали с травмами и переломами.