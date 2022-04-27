Один человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Новодачного шоссе – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на внутренней стороне 81-го километра МКАД. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Агентство "Москва", в ходе дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль Daewoo Matiz. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее на МКАД произошло ДТП в районе развязки с Новорижским шоссе. Там столкнулись грузовик и легковушка.

Из-за аварии на данном участке образовался большой затор, были перекрыты три полосы из пяти. Однако движение удалось оперативно восстановить.

До этого на 9-м километре МКАД произошла авария с участием фуры. Грузовик оторвало от полуприцепа. Чтобы убрать большегруз с проезжей части пригнали автокран и эвакуатор.