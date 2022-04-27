Пожар произошел в ресторане в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошел пожар в ресторане. Он находится в городском парке. По данным МЧС, огонь охватил около 300 квадратных метров.

По всей округе распространился густой дым. Здание тушат несколько пожарных расчетов. Данных о пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



