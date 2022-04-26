Арестован второй фигурант дела о покушении на телеведущего Соловьева

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы вынес приговор второму подозреваемому в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева Максиму Дружинину.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144, частью 1 статьи 30, пунктами "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, Дружинина Максима до 25 июня 2022 года", – говорится в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Аналогичное решение было вынесено в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова.

Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Сам телеведущий узнал о готовившемся покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

