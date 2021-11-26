СК предъявил обвинение 18 фигурантам дела о массовом отравлении метанолом в Оренбуржье

Фото: СУ СК по Оренбургской области

Следственный комитет предъявил обвинение 18 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что 12 фигурантов были арестованы, трое оправлены под домашний арест, еще трое получили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

"В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ ("Производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате употребления суррогатного алкоголя с 6 по 18 октября пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из которых 34 скончались. Правоохранители провели обыски в местах хранения, розлива и реализации суррогата.

"Изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1 600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара", – отметили в ведомстве.

В настоящее время СК проверяет действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, а также организации, занимающиеся оптовой продажей суррогата.

О первых случаях отравления стало известно 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. Позднее следователи и полиция обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел.

