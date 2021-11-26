СК предъявил обвинение 18 фигурантам дела о массовом отравлении метанолом в Оренбуржье

10:00
Фото: СУ СК по Оренбургской области
Следственный комитет предъявил обвинение 18 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СК.
Отмечается, что 12 фигурантов были арестованы, трое оправлены под домашний арест, еще трое получили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
"В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ ("Производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате употребления суррогатного алкоголя с 6 по 18 октября пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из которых 34 скончались. Правоохранители провели обыски в местах хранения, розлива и реализации суррогата.
"Изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1 600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара", – отметили в ведомстве.
В настоящее время СК проверяет действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, а также организации, занимающиеся оптовой продажей суррогата.
О первых случаях отравления стало известно 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. Позднее следователи и полиция обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел.
Установлено место закупки спирта, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: