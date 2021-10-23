Полиция задержала еще двух подозреваемых в сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Сотрудники полиции задержали еще двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске", – говорится в сообщении.

При обыске полицейские обнаружили у одной из подозреваемых 17 бутылок контрафактного алкоголя, спрятанных в собачьей будке. У второй женщины также обнаружили 16 бутылок. Весь алкоголь был изъят и отправлен на исследование.

О первых случаях отравления стало известно 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.

Следователи и полиция уже обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.

