Стихийный мемориал появился около детсада в Ульяновской области

26 апреля, 22:05
Фото: телеграм-канал volkodav73
Стихийный мемориал появился у ограды детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайме в Ульяновской области после трагедии с расстрелом трех человек. Об этом сообщает Life.ru.
Возле учреждения установили столы, на которые местные жители положили цветы, лампадки и записки с извинениями перед погибшими детьми.
26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
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