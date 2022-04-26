Стихийный мемориал появился около детсада в Ульяновской области

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Стихийный мемориал появился у ограды детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайме в Ульяновской области после трагедии с расстрелом трех человек. Об этом сообщает Life.ru.

Возле учреждения установили столы, на которые местные жители положили цветы, лампадки и записки с извинениями перед погибшими детьми.

26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.