Повышенный уровень террористической опасности продлят в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Повышенный уровень террористической опасности в Курской области продлят. Он действовал в регионе с 11 по 25 апреля, заявил губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона.

"У нас сегодня истекает срок действия введенного повышенного режима террористической опасности, поэтому принимаю решение о его продлении. Это позволит нашим силам и средствам, специальным подразделениям нести особый режим службы. Прошу подготовить соответствующие документы", – цитирует его РИА Новости.

Ранее российские ПВО сбили в Курской области два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обстрела пограничного пункта "Теткино" в Курской области. Обстрел произвели из минометных и артиллерийских орудий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

