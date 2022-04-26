В Крыму предложили в ответ на снос монумента в Киеве украинской власти самодемонтироваться

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил украинским властям вместо монумента Дружбы народов России и Украины демонтироваться самим в полном составе.
"На самом деле демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, – это украинская власть в полном составе", – сказал Чегринец РИА Новости.
Он выразил уверенность, что после освобождения украинской столицы все памятники будут восстановлены. А те, кто больше всех говорил об их демонтаже, первые же попросят их вернуть, что обусловлено, по словам Чегринеца, спецификой украинских недополитиков.
Уточняется, что до этого киевский мэр Виталий Кличко заявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. Памятник представляет собой скульптуру рабочих – украинца и русского, держащих ленту с орденом Дружбы народов.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. По информации СК РФ, преступные действия совершила группа лиц числа участников националистических вооруженных формирований Украины. Для сноса памятника они применили специальную технику.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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