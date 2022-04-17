Во Львове сняли звезду, серп и молот с мемориала "Холм славы"

Во Львове с мемориала "Холм славы" сняли звезду и серп и молот. Об этом заявил заммэра в соцсетях.

Памятник был возведен в честь воинов, участвовавших в освобождении города от фашистов в 1944 году. Кроме того, местные власти заявили о планах переименовать около 30 улиц, названных в честь русских деятелей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.