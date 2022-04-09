Зарегистрированные в РФ и Белоруссии фуры больше не смогут попасть на территорию стран ЕС

Фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии больше не смогут попасть на территорию стран ЕС. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Однако транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для российских грузовиков, сообщили в ведомстве.

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