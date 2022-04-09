Евросоюз перестал пропускать автотранспорт, зарегистрированный в РФ и Белоруссии

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Страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", – заявили в ведомстве.

По информации ФТС, ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. Он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года. Также ЕС запретил российским судам заходы в порты стран, являющихся членами ЕС. Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Им Евросоюз запретил осуществлять перевозки по всей своей территории.