Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года встретились с Елизаветой II – СМИ

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за последние два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает The Telegraph.

Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил изданию, что пара посетила королеву в рамках поездки в Нидерланды, где они намерены посетить спортивные соревнования Invictus Games.

По данным газеты, в среду, 13 апреля, принц Гарри с супругой прибыл в Лондон. Они остановились на территории Виндзорского замка.

Отмечается, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в 2021 году. Меган Маркл не встречалась с британской королевой с 2020 года. Тогда пара уехала в США.

Кроме того, эта первая встреча пары с Елизаветой II после их скандального интервью на американском телевидении. Тогда герцогиня Сассеская заявила, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

Ранее Меган Маркл объявила о планах запустить серию подкастов на Spotify этим летом. Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри объявили о сотрудничестве с сервисом в 2020 году. Однако с тех пор был выпущен лишь один совместный подкаст.

