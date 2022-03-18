18 марта, 20:59
Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah, File
Меган Маркл запустит серию подкастов на Spotify этим летом. Об этом сообщает радио КП.
Представители продюсерской компании герцогов Сассекских Archewell Audio пока не разглашают подробностей. Они также заверили, что расскажут обо всем в ближайшее время.
Меган Маркл и ее муж принц Гарри объявили о сотрудничестве с сервисом в 2020 году. Однако с тех пор был выпущен лишь один совместный подкаст.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл выразили озабоченность стриминговому сервису Spotify. Герцог и герцогиня Сассекские были недовольны тем, что платформа распространяет ложную информацию о коронавирусе.
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