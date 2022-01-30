Принц Гарри и Меган Маркл обеспокоены распространением на Spotify фейков о коронавирусе

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили озабоченность стриминговому сервису Spotify, с которым у них подписан контракт для производства подкастов. Герцог и герцогиня Сассекские недовольны тем, что платформа распространяет ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотни миллионов людей ежедневно испытывают негативное воздействие безудержной дезинформации", – отмечается в

заявлении пресс-секретаря фонда супругов Archewell.

В апреле 2021 года принц Гарри и Меган Маркл, а также другие соучредители фонда уже заявляли, что озабочены ложной информацией о COVID-19, которую распространяют на платформе некоторые партнеры Spotify.

"Мы по-прежнему выражаем обеспокоенность Spotify для того, чтобы (сервис) гарантировал изменения в работе платформы. Мы надеемся, что Spotify учтет это и намерены продолжать нашу совместную работу", – подчеркивает пресс-служба фонда.

Между тем канадский музыкант Нил Янг в борьбе с дезинформацией о коронавирусе решил действовать радикальнее. Он поставил Spotify ультиматум, потребовав удалить с платформы или весь свой репертуар, или канал с подкастами Джо Рогана, который, по словам музыканта, распространяет ложную информацию о вакцинах.

В ответ на это сервис сообщил, что начал убирать песни музыканта из своих каталогов.

Солидарность с Янгом решила выразить канадская певица Джони Митчелл. Она также заявила о намерении удалить свою музыку со стримингового сервиса.

Обеспокоенность принца Гарри и Меган Маркл контентом о коронавирусе угрожает многолетнему контракту для производства подкастов, который продюсерская компания пары подписала со Spotify. Согласно сделке, Archewell Audio готовит программы исключительно для Spotify, в числе которых подкасты с личным участием герцога и герцогини Сассекских.