"Человек-паук" посетил папу Римского Франциска в Ватикане

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Мужчина в костюме Человека-паука посетил аудиенцию папы Римского во дворе Сан-Дамазо в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Человеком-пауком" оказался 28-летний житель североитальянской области Лигурия Маттиа Виллардита. Мужчина занимается благотворительной деятельностью – посещает детские больницы в костюме супергероя.

Папа Франциск поблагодарил итальянца за визит и предложил ему пообщаться с детьми, которые также приехали на церемонию. Виллардита, в свою очередь, выразил благодарность понтифику и подарил ему маску своего персонажа.

Маттиа Виллардита в 2020 году получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" за свою общественную деятельность.

Папа Римский Франциск в марте заявил, что скоро наступит новый Всемирный потоп. По мнению понтифика, такой исход может быть вероятен в случае глобального потепления.