Стало известно рабочее название новой части "Человека-паука"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой", режиссер Джон Уоттс
Третья часть кинотрилогии "Человек-паук", предположительно, будет называться "Человек-паук: Тоска по дому" (Spider-Man: Homesick), сообщает "Газета.ру".
Такой вывод сделан на основе материалов изданий Esquire и Maxim, в которых кинолента упоминается как "Тоска по дому". Отмечается, что Marvel начала возводить декорации для съемок в городе Атланта штата Джорджия и использует Spider-Man: Homesick в качестве рабочего названия.
В июне стало известно, что американский актер Джонатан Кимбл Симмонс вернется в роли Джоны Джеймсона в новых фильмах серии "Человек-паук". Ранее он появлялся на больших экранах как главный редактор газеты The Daily Bugle.
Симмонса можно было увидеть в трилогии режиссера Сэма Рэйми. Последняя часть франшизы вышла в 2007 году. В перезапуске режиссера Марка Уэбба издателя популярной газеты в Нью-Йорке уже не было.
Последней картиной, в которой он появился, стал "Человек-паук: Вдали от дома" Джона Уоттса. Премьера прошла в 2019 году.
Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд говорил, что съемки триквела стартуют в Атланте в июле 2020 года. По его словам, дополнительными локациями будут съемочные площадки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.
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