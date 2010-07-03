Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

19:54
19:54
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Фото: depositphotos/360ber
Sony Pictures и The Walt Disney Studios (владеет Marvel Studios. – Прим. ред.) заключили сделку о совместном создании очередного фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли.
"Я рад, что приключения Человека-паука в киновселенной Marvel продолжатся, я и Marvel Studios в восторге, что нам удастся продолжить работу над этим", – цитирует Variety главу Marvel Studios Кевина Файги.
Выход ленты запланирован на 16 июля 2021 года.
В конце августа в Сети появились данные, что новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel из-за финансовых разногласий компаний-правообладателей.
Права на киновоплощение Человека-паука остаются у Sony. В феврале 2015 года было объявлено о совместном использовании персонажа на киноэкранах с Marvel Studios (входит в Disney).
Человек-паук – персонаж, созданный автором комиксов Стэном Ли. Приключения супергероя вошли в основу нескольких фильмов. В середине декабря на экраны в России вышла анимационная лента "Человек-паук: Через вселенные" (проект получил премию "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм"), а в июле – фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома".
В новом фильме студии Marvel появится первый супергерой-гей. Слухи об этом подтвердил глава студии Кевин Файги на выставке D23 Expo в Калифорнии. По словам Файги, зрители увидят супергероя нетрадиционной ориентации в новой картине "Вечные", выход которой запланирован на осень 2020 года.
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