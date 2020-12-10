Альфред Молина вернется к роли Доктора Осьминога в "Человеке-пауке"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук 2", режиссер – Сэм Рэйми

Британо-американский актер Альфред Молина вновь сыграет роль Отто Октавиуса (Доктора Осьминога) в третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли, сообщает "Газета.ру".

Молина уже играл ученого, превратившегося в суперзлодея с вросшими в спину металлическими щупальцами, во второй части трилогии про Человека-паука от режиссера Сэма Рэйми. Человека-паука в том фильме играл Тоби Магуайр.

Режиссером нового "Человека-паука" станет Джон Уоттс, который ставил две предыдущие картины "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома". Премьера новой ленты запланирована на 17 декабря 2021 года.

Фильм, предположительно, получит название Spider-Man: Homesick ("Человек-паук: Тоска по дому").

Ранее сообщалось, что к роли Электро вернется актер Джейми Фокс, который впервые сыграл суперзлодея в картине 2014 года "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".