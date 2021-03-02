Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп

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Папа Римский Франциск заявил, что скоро наступит новый Всемирный потоп, сообщает "Газета.ру".

По его словам, это может произойти, если мировые политики не будут бороться с глобальным потеплением.

"Он (Всемирный потоп) случится, если мы продолжим идти тем же путем", – отметил Франциск.

Понтифик также напомнил, что Ною пережить потоп помогла его добродетельность. Он призвал людей быть благоразумными.

Ранее Папа Римский впервые назначил женщину в синод епископов. Французская монахиня Натали Бекварт стала заместителем генерального секретаря синода католической церкви.