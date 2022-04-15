В Белграде проходит массовая акция в поддержку России

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В центре сербской столицы организовали массовую протестную акцию "Не от моего имени", связанную с голосованием страны за выход РФ из СПЧ ООН, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в прошлом месяце в государстве состоялись две акции в поддержку РФ и против Североатлантического альянса. Организаторами нынешней же, как и в прошлых случаях, выступили "Народный патруль" Дамняна Кнежевича и "Образ" Младена Обрадовича. К ним собирались присоединиться и представители движений, которые войдут в новый созыв парламента, среди них – "Двери" и "Заветники".

Сотни граждан собрались примерно в 19:00 по местному времени в центре Белграда, у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента. Они взяли с собой плакаты, российские и сербские флаги, некоторые были одеты в майки с буквой Z. Также собравшиеся включали русские песни, в том числе "Когда мы были на войне". Ожидаются и выступления организаторов. Участники мероприятия перекрывают центральную улицу Краля Милана, правоохранители на данный момент не вмешиваются.

"После такого голосования на Генеральной ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны", – отметил активист и журналист Миодраг Заркович, который был в Донбассе как репортер.

Ранее итальянцы спели гимн России в центре Рима. Местные жители с триколорами вышли на площадь, чтобы поддержать россиян. Массовые шествия солидарности с русскоязычным населением устроили также и в Германии в Ганновере, Оснабрюке и Франкфурт-на-Майне.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

