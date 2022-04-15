В Белграде проходит массовая акция в поддержку России

Фото: ТАСС/Павел Бушуев
В центре сербской столицы организовали массовую протестную акцию "Не от моего имени", связанную с голосованием страны за выход РФ из СПЧ ООН, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в прошлом месяце в государстве состоялись две акции в поддержку РФ и против Североатлантического альянса. Организаторами нынешней же, как и в прошлых случаях, выступили "Народный патруль" Дамняна Кнежевича и "Образ" Младена Обрадовича. К ним собирались присоединиться и представители движений, которые войдут в новый созыв парламента, среди них – "Двери" и "Заветники".
Сотни граждан собрались примерно в 19:00 по местному времени в центре Белграда, у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента. Они взяли с собой плакаты, российские и сербские флаги, некоторые были одеты в майки с буквой Z. Также собравшиеся включали русские песни, в том числе "Когда мы были на войне". Ожидаются и выступления организаторов. Участники мероприятия перекрывают центральную улицу Краля Милана, правоохранители на данный момент не вмешиваются.
"После такого голосования на Генеральной ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны", – отметил активист и журналист Миодраг Заркович, который был в Донбассе как репортер.
Ранее итальянцы спели гимн России в центре Рима. Местные жители с триколорами вышли на площадь, чтобы поддержать россиян. Массовые шествия солидарности с русскоязычным населением устроили также и в Германии в Ганновере, Оснабрюке и Франкфурт-на-Майне.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: