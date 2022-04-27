Двоих россиян задержали в Белгороде при подготовке диверсии на объекте транспорта – ФСБ

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ФСБ предотвратила диверсию на объекте транспорта в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Задержаны двое готовивших диверсию россиян, которые являются сторонниками украинских националистов. Установлено, что они направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции.

Подозреваемые дают признательные показания. Они рассказали, что планировали повреждать железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны.

Утром 27 апреля стало известно о пожаре на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что до этого в Белгороде раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Повреждений жилых домов и построек нет.

До этого сообщалось, что пожар произошел на нефтебазе в Брянске. Там загорелись резервуары. В результате никто не пострадал.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара. Ведомство собирается возбудить уголовное дело, в рамках которого будут приняты меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

