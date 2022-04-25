Появились кадры пожара на нефтебазе в Брянске

В соцсетях появились кадры взрыва якобы на территории нефтебазы в Брянске. Официального подтверждения этой информации нет.

На кадрах видно, как после взрыва моментально вспыхнул мощный пожар. Как сообщили в МЧС, возгоранию на нефтебазе присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 02:00. Тушение продолжается до сих пор. Горят резервуары с топливом. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Угрозы жилым домам тоже. Эвакуация не планируется.

Концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, сообщили в МЧС. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал расследовать все обстоятельства пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.