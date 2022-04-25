Потолок обрушился в здании аэропорта Владивостока

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Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в международном аэропорту Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Как уточнили в авиагавани, произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. Людей в момент ЧП в обеденной зоне не было.

В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при падении перегородки между терминалами пострадал мужчина. Проверку по факту инцидента проводит Северная транспортная прокуратура. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.