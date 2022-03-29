29 марта 2022, 08:00в мире
В аэропорту Канкуна произошла паника из-за звуков стрельбы
Пассажиры в панике пытались покинуть здание аэропорта в мексиканском Канкуне. Их напугали звуки, похожие на выстрелы.
Позднее Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе. Панику вызвал шум из-за падения рекламных конструкций, которые уронил один из пассажиров.
Впрочем, причины для паники были, за несколько часов до инцидента, в другом штате Мичоакан в результате стрельбы погибли 19 человек. Да и в самом Канкуне в последние несколько месяцев были перестрелки, к которым причастны наркокартели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.