Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2022, 08:00

в мире

В аэропорту Канкуна произошла паника из-за звуков стрельбы

В аэропорту Канкуна произошла паника из-за звуков стрельбы

Три человека погибли в результате массового ДТП в Пенсильвании

Эстония может запретить георгиевскую ленточку и символ Z

В Шанхае ввели крупнейший за 2 года локдаун

3,6 тысячи человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

"Москва и мир": меры поддержки бизнеса и массовое тестирование на COVID-19 в Шанхае

"Москва и мир": циклон в Москве и новая вспышка COVID-19 в Шанхае

"Москва и мир": план по стабилизации экономики в условиях санкций и вспышка COVID-19

Уилл Смит ударил за шутку комика Криса Рока во время церемонии "Оскара"

В проливе Босфор возобновили движение судов

Пассажиры в панике пытались покинуть здание аэропорта в мексиканском Канкуне. Их напугали звуки, похожие на выстрелы.

Позднее Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе. Панику вызвал шум из-за падения рекламных конструкций, которые уронил один из пассажиров.

Впрочем, причины для паники были, за несколько часов до инцидента, в другом штате Мичоакан в результате стрельбы погибли 19 человек. Да и в самом Канкуне в последние несколько месяцев были перестрелки, к которым причастны наркокартели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина ФоменкоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика