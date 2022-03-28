В районе Мариуполя сбит украинский Ми-8, летевший за командирами "Азова" – МО РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские вооруженные силы сбили украинский вертолет, направлявшийся для эвакуации командиров националистического батальона "Азов". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8", – сказал он.

Помимо этого, российская авиация и средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над поселком Чернобаевка в Херсонской области, а также три самолета Воздушных сил Украины. Два из них – Су-24 – были сбиты над Житомирской областью, еще один – Су-25 – над Донецкой областью.

Также при помощи высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожены склады с боеприпасами в Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение украинских военных под Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

