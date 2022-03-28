Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы

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У украинских военных заканчиваются боеприпасы, в связи с чем многие складывают оружие, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в этом признаются сами военные. Он добавил, что в последнее время зарядов прилетает все меньше.

Ранее первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что Россия рассматривала два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР, что закреплено в конституциях республик, или на всей территории Украины.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.