Российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Житомирской области

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Вооруженные силы РФ при помощи высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Житомирской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что с этих складов осуществлялось снабжение украинских военных под Киевом.

Конашенков также рассказал, что российские военные уничтожили три самолета Воздушных сил Украины. Два из них – Су-24 – были сбиты над Житомирской областью, еще один – Су-25 – над Донецкой областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВС сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.