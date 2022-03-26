Один человек погиб при столкновении автобуса и автомобиля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы столкнулись автобус и автомобиль. Водитель легковушки погиб, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Столкнулись автобус и легковой автомобиль во 2-м Грайвороновском проезде, у дома 6", – говорится в сообщении.

На данный момент выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее коммерческий автобус врезался в фонарный столб на Свободном проспекте на востоке Москвы. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняли обстоятельства происшествия.

