Автобус коммерческого перевозчика врезался в столб на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммерческий автобус врезался в фонарный столб на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сегодня в 07:16 на Свободном проспекте, дом 16, автобус коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20" совершил наезд на мачту городского освещения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в столичном районе Сокол столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадал один человек. Авария с участием двух легковых автомобилей Nissan и Kia произошла на дублере Ленинградского проспекта рядом с домом 69, строением 1.