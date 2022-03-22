Один человек пострадал в ДТП на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Сокол столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария с участием двух легковых автомобилей Nissan и Kia произошла на дублере Ленинградского проспекта, рядом с д. 69, стр. 1. В результате аварии один человек пострадал. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб при попытке перебежать дорогу в неположенном месте в столичном районе Очаково-Матвеевское. Инцидент произошел в районе дома 17 по улице Генерала Дорохова.