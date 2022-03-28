Пожар произошел в новом терминале аэропорта Кувейта

В строящемся терминале международного аэропорта Кувейта произошло возгорание. Об этом со ссылкой на пожарную службу страны сообщает РИА Новости.

Уточняется, что огонь повредил подвал, цокольный этаж и часть первого этажа воздушной гавани. В настоящий момент спасатели взяли возгорание под контроль. По данным местных властей, никто не пострадал.

По факту происшествия начато расследование. Как отметили в авиационном управлении Кувейта, пожар не повлиял на воздушное движение в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в порту Кувейта загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, перед пожаром прогремел взрыв.

По официальным данным, огонь вспыхнул на одной из очистных установок. Пострадали несколько человек, они отравились дымом и получили травмы, жертв нет.