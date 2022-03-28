15:19
Фото: ТАСС/Alex Plavevski/EPA
В Шанхае вводят крупнейший за 2 года локдаун из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает радио КП.
В настоящее время население по максимуму переведено на удаленный режим. В обычном формате продолжат работать службы, которые обеспечивают нужды города.
На период локдауна в Шанхае перекроют мосты через Хуанпу. Кроме того, будет прервано транспортное сообщение с закрытыми районами.
За сутки в городе обнаружили 50 местных и 10 ввозных заражений. При этом у 3 500 зараженных заболевание протекает бессимптомно.
Ранее сообщалось, что в Китае число госпитализированных с COVID-19 за месяц возросло более чем в 12 раз. Новая вспышка стала крупнейшей с начала пандемии. На этот раз очаг произошел в северо-восточной провинции.
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