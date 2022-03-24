Пассажирский самолет Москва – Екатеринбург подал сигнал бедствия

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Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал бедствия при посадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек. На работу воздушной гавани инцидент не сказался.