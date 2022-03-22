Неизвестный сообщил о "минировании" двух самолетов, вылетающих из Шереметьево

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Неизвестный сообщил о "минировании" двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Проводится проверка данной информации", – уточнил собеседник агентства.

Поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва – Белград и Москва – Бишкек. Досмотр бортов будет проведен на месте прибытия.

По информации агентства, столичный аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.

Ранее в этот же аэропорт поступило сообщение о "минировании" самолета, выполняющего рейс Москва – Ереван. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.