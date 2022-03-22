Неизвестный сообщил о "минировании" самолета Москва – Ереван

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" самолета, выполняющего рейс Москва – Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В настоящее время проводится проверка", – уточнил собеседник агентства.

Также, по его словам, борт в ближайшее время должен прибыть в пункт назначения. По информации агентства, столичный аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" здания Ярославского вокзала в Москве. Специалисты проверили здание и не обнаружили опасных предметов. На работе вокзала инцидент не сказался.

