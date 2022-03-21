Неизвестные сообщили о "минировании" Ярославского вокзала в Москве

07:13 (обновлено 21.03.2022 08:15)
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Неизвестные сообщили о "минировании" здания Ярославского вокзала в Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
На место выехали кинологи. Также отмечается, что на работе вокзала инцидент не сказался.
Позднее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что специалисты проверили здание вокзала и не обнаружили там опасных предметов.
Ранее в этот день в городскую администрацию Хабаровска поступило сообщение от неизвестных о "минировании" трех торговых центров. В мэрии уточнили, что речь идет о ТЦ "Горизонт", "Энерго-плаза" и "На Пушкина".
До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре. В ходе обследования здания и близлежащей территории не было обнаружено никаких взрывных устройств.
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