Неизвестные сообщили о "минировании" Ярославского вокзала в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неизвестные сообщили о "минировании" здания Ярославского вокзала в Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

На место выехали кинологи. Также отмечается, что на работе вокзала инцидент не сказался.

Позднее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что специалисты проверили здание вокзала и не обнаружили там опасных предметов.

Ранее в этот день в городскую администрацию Хабаровска поступило сообщение от неизвестных о "минировании" трех торговых центров. В мэрии уточнили, что речь идет о ТЦ "Горизонт", "Энерго-плаза" и "На Пушкина".

До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре. В ходе обследования здания и близлежащей территории не было обнаружено никаких взрывных устройств.

