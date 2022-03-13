20:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Данные об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердились. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Здание Большого театре и близлежащая территория обследованы", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в Большом театре и вблизи него не было обнаружено никаких взрывных устройств.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" здания Большого театра. В здании работали правоохранители и сотрудники экстренных служб.
До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Отмечалось, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.
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