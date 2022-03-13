Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве неизвестный сообщил о минировании здания Большого театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр", – сказал он.

По словам источника, в настоящее время в здании работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Отмечалось, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.