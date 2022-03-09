Самолет Москва – Махачкала проверяют из-за угрозы взрыва в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет рейса Москва – Махачкала проверяют из-за анонимного сообщения о "минировании" в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что эвакуация пассажиров из аэропорта не проводится. Он работает в штатном режиме на фоне усиленной меры безопасности.

5 марта неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту Boeing 777, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву. На борту самолета находились более 400 человек, включая 40 детей.

В министерстве ГО и ЧС региона подчеркнули, что сразу же после посадки борта в Москве была проведена проверка.

В конце декабря 2021 года неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Здания на наличие взрывных устройств проверили кинологи. Все четыре авиаузла работали в штатном режиме.

За несколько дней до этого неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево. Анонимное сообщение было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий авиаузла не проводилась.