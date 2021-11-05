Сообщение о минировании аэропорта в Астрахани оказалось ложным

18:52
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Неизвестные сообщили о минировании аэропорта в Астраханской области, но оно оказалось ложным. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта сообщает РИА Новости.
Информация о минировании аэропорта поступила в 16:15 по местному времени (15:15 по московскому). Все пассажиры были эвакуированы. В здании аэропорта организовали проверку.
"Оперативными службами проверка закончена, угрозы жизни и здоровья не обнаружено", – сказал представитель аэропорта, добавив, что работа идет в штатном режиме и на регулярность полетов ситуация не повлияла.
Ранее рейс авиакомпании "Якутия" задержался более чем на два часа в аэропорту Хабаровска из-за пассажира, который перед вылетом сказал, что воздушное судно "заминировано".
К самолету сразу прибыли экстренные службы, однако эксперты не нашли ничего подозрительного. Эвакуация людей из зала терминала не потребовалась, так как лайнер находился на удаленной от аэровокзала площадке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: