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Происшествия

18:52

Сообщение о минировании аэропорта в Астрахани оказалось ложным

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта в Астраханской области, но оно оказалось ложным. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта сообщает РИА Новости.

Информация о минировании аэропорта поступила в 16:15 по местному времени (15:15 по московскому). Все пассажиры были эвакуированы. В здании аэропорта организовали проверку.

"Оперативными службами проверка закончена, угрозы жизни и здоровья не обнаружено", – сказал представитель аэропорта, добавив, что работа идет в штатном режиме и на регулярность полетов ситуация не повлияла.

Ранее рейс авиакомпании "Якутия" задержался более чем на два часа в аэропорту Хабаровска из-за пассажира, который перед вылетом сказал, что воздушное судно "заминировано".

К самолету сразу прибыли экстренные службы, однако эксперты не нашли ничего подозрительного. Эвакуация людей из зала терминала не потребовалась, так как лайнер находился на удаленной от аэровокзала площадке.

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