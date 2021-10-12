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Происшествия

10:29

Полиция Москвы проверила посольства, стадионы и аэропорт после сообщений о "минировании"

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

После появившейся информации об угрозе взрыва посольств Алжира, Абхазии, Грузии, а также трех стадионов и аэропорта Внуково сотрудники столичной полиции организовали доследственную проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что сообщение о "минировании" поступило от мужчины в дежурную часть управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России столицы.

"В нем он пообещал устроить "великий спектакль в городе Москве", заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии. Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы "РЖД-Арена", "Лужники", "Открытие Банк Арена", а также аэропорт Внуково", – говорится в сообщении.

После проведения обследований специалисты не обнаружили взрывчатые вещества на данных объектах. Во время поверки эвакуация не проводилась.

Ранее рейс авиакомпании "Якутия" задержался более чем на два часа в аэропорту Хабаровска из-за пассажира, который перед вылетом сказал, что воздушное судно "заминировано".

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