Людей эвакуировали из магазина Disney в центре Нью-Йорка из-за сообщения о бомбе

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Людей эвакуировали из магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом пишет ТАСС.

По информации очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе в здании. Прилегающая к магазину территория была оцеплена.

Кроме того, служба экстренных оповещений города призвала граждан быть готовыми к перебоям в работе транспорта и перекрытию дорог.

"Избегайте прохода к территории", – подчеркнули в службе.

По последним данным, правоохранительные органы сняли оцепление у магазина. Как сообщил представитель полиции, тревога оказалась ложной.

Ранее в оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово. Уточнялось, что сообщение было получено от неизвестного.

На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. При этом аэропорт функционировал в штатном режиме.

Позднее удалось выяснить, что сообщение о минировании оказалось ложным.