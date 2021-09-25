Людей эвакуировали из магазина Disney в центре Нью-Йорка из-за сообщения о бомбе

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Фото: depositphotos/dechevm
Людей эвакуировали из магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом пишет ТАСС.
По информации очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе в здании. Прилегающая к магазину территория была оцеплена.
Кроме того, служба экстренных оповещений города призвала граждан быть готовыми к перебоям в работе транспорта и перекрытию дорог.
"Избегайте прохода к территории", – подчеркнули в службе.
По последним данным, правоохранительные органы сняли оцепление у магазина. Как сообщил представитель полиции, тревога оказалась ложной.
Ранее в оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово. Уточнялось, что сообщение было получено от неизвестного.
На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. При этом аэропорт функционировал в штатном режиме.
Позднее удалось выяснить, что сообщение о минировании оказалось ложным.
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