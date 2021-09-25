Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:41

Людей эвакуировали из магазина Disney в центре Нью-Йорка из-за сообщения о бомбе

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/dechevm

Людей эвакуировали из магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом пишет ТАСС.

По информации очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе в здании. Прилегающая к магазину территория была оцеплена.

Кроме того, служба экстренных оповещений города призвала граждан быть готовыми к перебоям в работе транспорта и перекрытию дорог.

"Избегайте прохода к территории", – подчеркнули в службе.

По последним данным, правоохранительные органы сняли оцепление у магазина. Как сообщил представитель полиции, тревога оказалась ложной.

Ранее в оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово. Уточнялось, что сообщение было получено от неизвестного.

На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. При этом аэропорт функционировал в штатном режиме.

Позднее удалось выяснить, что сообщение о минировании оказалось ложным.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать