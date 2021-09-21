Оперативные службы проверят информацию о бомбе в аэропорту Домодедово – СМИ

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В оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее в Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

